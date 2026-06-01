FirenzeViola Non solo Capparella: Paratici studia una soluzione esterna per la Primavera

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Lo scudetto ha chiuso un ciclo ma non ha ancora indicato il successore del tecnico viola. Il club si prenderà almeno altre due settimane per decidere

La notte più bella degli ultimi 43 anni ha consegnato alla Fiorentina Primavera uno scudetto storico, ma anche una certezza destinata a cambiare il volto della squadra campione d’Italia. Con il probabile addio di Daniele Galloppa, infatti, i viola sono chiamati a individuare la guida tecnica che dovrà raccogliere un’eredità pesantissima. E se fino a qualche settimana fa sembrava che la successione fosse già indirizzata, la realtà racconta uno scenario molto più aperto. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, la società non ha ancora preso una decisione definitiva e intende concedersi almeno altre due settimane di riflessioni prima di sciogliere le riserve. L’obiettivo è arrivare a una scelta entro il 20 giugno, senza però forzare i tempi.

Capparella c'è ma attenzione alla pista esterna

Le strade sul tavolo sono sostanzialmente due. La prima porta alla continuità interna e ha un nome ben preciso: Marco Capparella. Il tecnico dell’Under-18, protagonista di un ottimo percorso di crescita con i suoi ragazzi (quest'anno ha riportato a Firenze il Torneo di Viareggio dopo 34 anni di attesa), rappresenta il candidato naturale per una promozione che seguirebbe il solco già tracciato in passato dalla Fiorentina, quando prima Alberto Aquilani e poi lo stesso Galloppa vennero lanciati alla guida della Primavera dalle categorie inferiori. Eppure, proprio quella che sembrava la soluzione più scontata potrebbe non essere la favorita. Nelle ultime settimane ha infatti preso corpo l’ipotesi di una scelta esterna, oggi considerata da molti addetti ai lavori come una possibilità tutt’altro che remota. In questo senso sarà determinante il lavoro condiviso tra il responsabile del vivaio Valentino Angeloni e il direttore sportivo Fabio Paratici. E c’è una sensazione che accompagna i ragionamenti di questi giorni: il ds potrebbe orientarsi verso un profilo già conosciuto, un allenatore con cui ha lavorato in passato oppure del quale apprezza e conosce approfonditamente metodologie e percorso formativo.

Tre missioni per il nuovo tecnico

Chiunque sarà il prescelto non avrà il lusso di un periodo di apprendistato. Sul tavolo ci saranno subito tre obiettivi di primissimo livello. Il primo porta a settembre, quando la Fiorentina si giocherà la Supercoppa italiana contro l’Atalanta. Il secondo riguarda la Youth League, competizione nella quale i viola sono chiamati a riscattare l’eliminazione immediata della scorsa stagione contro il Legia Varsavia. Il terzo, inevitabilmente, sarà tentare di difendere uno scudetto appena riportato a Firenze dopo oltre quattro decenni di attesa. Una sfida affascinante, resa ancora più intrigante dalla crescita del gruppo dei classe 2008, protagonista della recente vittoria del Viareggio e considerato uno dei nuclei più promettenti all'interno del vivaio viola. Per loro e per il futuro allenatore, il bello deve ancora cominciare.