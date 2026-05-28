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Paratici si gode la vittoria della Primavera al Viola Park con Pilar Fogliati: foto
Tra i numerosi presenti al Viola Park per la finale Scudetto vinta dalla Fiorentina ai danni del Parma, anche il nuovo direttore sportivo gigliato Fabio Paratici, accompagnato dall'attrice e compagna Pilar Fogliati. Assieme a loro al centro sportivo di Bagno a Ripoli anche il responsabile del settore giovanile Angeloni e il direttore generale Ferrari, a festeggiare la vittoria dei ragazzi viola. Questa la foto di Paratici e Fogliati sugli spalti:
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Rilanciare o vendere: non esiste una terza via. Ho fiducia in Paratici ma ora lui incontri il Centro Coordinamento Viola Club. Terrei Gosens. Via Piccolidi Luca Calamai
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