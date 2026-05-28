Dagli inviati Balbo: "Al Viola Park eravamo in dodici. Futuro? Io sono a disposizione"

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Luis Balbo ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dello Scudetto con la Fiorentina Primavera: "La voglia di tornare in questa squadra era tanta, per me è una famiglia. Da quando sono stato chiamato in prima squadra non ero più tornato ma in testa avevo solo di tornare per la finale, sempre con rispetto per la squadra. Ringrazio il mister che mi ha dato la possibilità di giocare. Appena siamo entrati in campo il signore che si occupa del Viola Park mi aveva detto che lo stadio era pieno. È stata una spinta in più, giocavamo in dodici. Ed è bello perché si parla di Primavera e non di prima squadra. È stato tutto molto veloce però un giocatore deve sempre essere pronto perché non sai quando arriva il tuo momento. Penso che è una cosa buona arrivare in prima squadra, qui mi hanno aiutato tantissimo dopo il primo anno e un brutto infortunio lontano da casa. Mentalmente sono cresciuto tantissimo grazie alle persone che avevo accanto a me".

Ha deciso per l'anno prossimo cosa fare?

"Questa domanda non va fatta a me perché ho un contratto con la Fiorentina, non decido io. Ma il mio sogno è stare qua a Firenze e giocare al Franchi. Poi decide la società, io sono a disposizione".