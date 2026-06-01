Dagli inviati Pieri crede in Grosso: "Scelta giusta: ha belle idee. Kean? Io lo terrei"

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Mirko Pieri, ex difensore ed attuale allenatore con un passato a Sampdoria, Perugia e Livorno, ha parlato da Perugia in occasione del Memorial Gaucci. Ecco le sue parole raccolte in esclusiva a Radio FirenzeViola: "Quando sono arrivato qui non sapevo cosa aspettarmi invece sia il club che il presidente mi hanno fatto sentire a casa. Per me è un onore essere qui".

Che idea si fatto della stagione della Fiorentina?

"Non aspettavo che i viola dovessero lottare per la salvezza: per le aspettative che c'erano, per il tecnico che era stato scelto. Indubbiamente è stato un campionato sotto le aspettative".

Grosso come tecnico viola le piacerebbe?

"Sì, se dovesse andar lui alla Fiorentina vuol dire che la società vuole investire su un tecnico giovane e bravo che sa cosa può dare alla squadra".

E con Kean cosa farebbe?

"Non so cosa farei, certo ha risentito dell'andamento generale della squadra non positivo: lo scorso anno ha fatto un campionato devastante. Penso che in ogni caso sia un giocatore da tenere".