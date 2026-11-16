Dagli inviati Malagò: "Un voto a Mancini? Molto buono, non siamo stati agnello sacrificale"

Presente alla Panchina d'oro a Coverciano, il commissario federale Giovanni Malagò, in attesa delle elezioni del 14 dicembre alle quali è candidato insieme a Galliani, ha parlato anche in vista di questo importante momento, partendo dalla decisione di Galliani di non impugnare il provvdedimento di ammissione della sua candidatura: "E' un segnale importante, distensivo, onestamente lo immaginavo, lo dico con grande franchezza. Una scelta di buon senso, perché un'ulteriore iniziativa contenziosa avrebbe soltanto alimentato tensioni delle quali il calcio italiano non ha alcun bisogno, senza offrire alcun contributo al confronto sui programmi e sul futuro della Federazione. Già la contestazione relativa alla nomina della Commissione, sollevata senza neppure richiedere un chiarimento che sarebbe stato semplice fornire, ha generato inutili allarmismi in un clima fin troppo teso - spiega - certamente non per mia iniziativa. Il richiamo alla responsabilità e alla serenità del percorso elettorale è dunque apprezzato e condivisibile. La coerenza con questi obiettivi si misura, però, anzitutto nella capacità di evitare polemiche ed iniziative pretestuose, non soltanto nella rinuncia a darvi ulteriore seguito. Io continuerò a privilegiare il confronto sui contenuti e il dialogo con tutte le componenti del sistema, nell'interesse del calcio italiano".

Nazionale e Mancini

Al commissario è stato chiesto anche di dare un voto a Mancini dopo la sconfitta pesante di ieri sera contro ''Molto sufficiente, molto buono. Vedendo quel girone, dove la Turchia che pure si era qualificata ai Mondiali ha perso tutte le gare, la Francia era ritenuta la favorita e la più forte e il Belgio per anni è stato sul podio del ranking mondiale, sembravamo degli agnelli sacrificali, invece restiamo in Nations League. C'è molto da fare ma il percorso è partito bene''.