Dagli inviati Chivu e la Panchina d'oro: "Mou? Il paragone è troppo. Per lo scudetto non tempo nessuno"

L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha vinto la Panchina d'oro assegnata oggi a Coverciano. Il tecnico rumeno, che ha vinto l'ambito riconoscimento alla sua prima esperienza tra i grandi è apparso molto commosso al momento della premiazione. In mixed zone ha poi spiegato: "Penso all'opportunità, alla società che ha avuto fiducia in me e ai ragazzi e quello che di buono ho fatto in tutti questi anni. Sto cercando di mantenere un livello alto e uno standard importante per la nostra società e per il calcio italiano in Europa... Essere paragonato a Mourinho per me è troppo, mi mettere in imbarazzo, lui è un grande e io ho appena iniziato. Spero di avere un pezzo di quello che lui ha vinto, sarei un uomo felice e sarei un allenatore più felice di ora".

Chi teme di più per lo Scudetto?

"Io non temo nessuno, non fa parte della mia mentalità. Dobbiamo guardare a noi stessi, essere competitivi partita per partita essendo consapevoli che nessuno ti regala nulla. Dobbiamo provare a essere sempre la versione migliore di noi stessi".

Cosa si aspetta dalla ripresa del campionato?

"Mi aspetto di ricominciare da dove abbiamo lasciato: un buon ritmo, equilibrio, aggressività e qualità. Mi aspetto una squadra che cercherà di portare a casa o per concludere una serie di tante partite da questo weekend al 22 di dicembre".