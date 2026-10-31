Dagli inviati Primavera, Cesena-Fiorentina 0-2: fine primo tempo. Autogol e rigore

Si chiude con la Fiorentina Primavera in vantaggio per 2-0 il primo tempo della sfida contro il Cesena, gara valida per la nona giornata di campionato. I viola di Aurelio Andreazzoli, impegnati in trasferta, sono riusciti a indirizzare la partita a proprio favore nella parte finale della prima frazione, trovando due reti nel giro di appena quattro minuti.

Prima l'autogol e poi il rigore

A sbloccare il risultato è stato l'autogol di Gasperini al 38', che ha permesso alla formazione gigliata di portarsi avanti nel punteggio. Poco dopo, al 42', è arrivato anche il raddoppio: Cianciulli si è presentato sul dischetto e ha trasformato con grande precisione il calcio di rigore, portando il risultato sul 2-0. Un finale di primo tempo positivo per i ragazzi di Andreazzoli, che possono così affrontare la ripresa con due reti di vantaggio.