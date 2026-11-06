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Sorpresa viola per Laura Pausini a Firenze: Conti e Masini le regalano la maglia della Fiorentina
Una serata all'insegna della grande musica, ma anche della passione per la Fiorentina. Durante il concerto di Laura Pausini al Nelson Mandela Forum di Firenze, non è mancato un momento speciale dedicato ai colori viola, protagonisti di una sorpresa organizzata da due tifosi d'eccezione: Carlo Conti e Marco Masini. Il noto conduttore televisivo e il cantautore fiorentino, entrambi da sempre legatissimi alla Fiorentina, sono saliti sul palco per omaggiare l'artista con un regalo decisamente particolare: una maglia viola personalizzata con il nome "Laura" e il numero 1 sulle spalle.
Un gesto simbolico che ha portato un pizzico di Fiorentina anche all'interno dello spettacolo della cantante. Queste le immagini:
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