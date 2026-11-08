Dagli inviati Spalletti amareggiato: "Non siamo costanti. È stata una gara a chi se le dava di più"

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato al termine del pareggio per 2-2 contro la Fiorentina dalla sala stampa del Franchi. Ecco le sue parole: “Non sono contentissimo perché non esprimiamo un livello di calcio costante, degno di poter aspirare a qualcosa di importante. Ci sono momenti dove dico: “Ci siamo”. E poi all’improvviso perdiamo dei palloni facili, perdiamo equilibrio… Quest’alternanza non mi fa essere contenta, da un punto di vista della voglia la squadra ce l’ha messa. Ma anche la Fiorentina, è stata una gara “a chi se le dava più forte”. Siamo questi, non siamo continui”.

È soddisfatto della prova di Kolo Muani?

“Ora abbiamo il Kolo che tutti desideravamo di avere. Lo posso mettere da qualsiasi parte, può fare la punta, l’esterno… sono contendo di lui”.

Resta fiducioso per risollevare la Juve?

“Le solite domande… ci stimolate con queste domande. Io voglio far bene qui, punto e basta. Sono motivatissimo”.

Ha mai avuto paura di perdere la squadra?

"Io abbraccio tutti i giorni i miei giocatori e ci parlo. I direttori sono lì tutti i giorni e ci controllano. Dobbiamo fare tutti meglio, sto cercando la soluzione per riuscire a far meglio e credo che siamo vicini. Oggi abbiamo anche fatto un pezzo di partita bellissimo. Ma non siamo continui".

Lucumì è lo specchio di quella che è la negatività dell'ambiente bianconero?

"Non penso che sia stato trasformato in negativo, ha sostituito Bremer al meglio. Oggi ha fatto un solo errore e si è "incasinato" tutto. Certo, vestire la maglia della Juve porta pressioni. Ma il giocatore è sano, come uomo e calciatore. Sono certo che ci darà il suo contributo".