Dagli inviati Fiorentina e Sant’Anna, i manager crescono al Viola Park: presentato il 3° corso di formazione

Il Viola Park apre le porte ai manager di domani. È stata presentata la terza edizione del Corso di Alta Formazione in Sport Management, promosso dalla Fiorentina insieme alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Un percorso che unisce competenze accademiche ed esperienza dei professionisti del club, con un programma di 156 ore distribuite in 13 weekend, da gennaio a giugno 2027: nove moduli si terranno al centro sportivo viola e quattro a Pisa, con parte delle attività accessibile anche online.

Dalla governance al marketing, dalla gestione economica al team management, il corso affronterà i principali ambiti del lavoro in una società sportiva. Particolare attenzione sarà dedicata alla sostenibilità e alle nuove tecnologie, con approfondimenti su intelligenza artificiale e analisi dei dati applicate al calcio.

Una collaborazione che ha già prodotto risultati sul fronte occupazionale: alcuni degli studenti più meritevoli delle precedenti edizioni sono stati inseriti nell’organico della Fiorentina. Alla presentazione sono intervenuti il direttore generale Alessandro Ferrari, il professor Tiberio Daddi e l’ex difensore viola Dario Dainelli, oggi manager, che ha raccontato l’evoluzione delle competenze richieste nel calcio moderno.