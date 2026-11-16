Dagli inviati 35ª Panchina d'Oro: Chivu premiato in A, Alvini per la B. Presente anche Vanoli

Si è svolta oggi la 35ª edizione della Panchina d'Oro, l'appuntamento annuale organizzato dal Settore Tecnico della Figc che premia i migliori allenatori delle diverse categorie calcistiche. Alla giornata, dedicata anche all'aggiornamento professionale dei tecnici, ha preso parte il Commissario federale Giovanni Malagò, oltre a numerosi allenatori, tra cui il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli.

Il riconoscimento più prestigioso, quello riservato alla Serie A, è andato a Cristian Chivu. L'allenatore dell'Inter, protagonista della conquista dello scudetto alla sua prima stagione sulla panchina nerazzurra, ha ottenuto 16 voti su 43, precedendo Cesc Fabregas, secondo con 12, e Gian Piero Gasperini, terzo con 9. In Serie B il premio è stato assegnato a Massimiliano Alvini, artefice della promozione del Frosinone, mentre in Serie C ha trionfato Francesco Tomei per il lavoro svolto con l'Ascoli. Tra le donne riconoscimenti a Luca Rossettini, tecnico della Roma, e Milena Mazzantini del Como.

Spazio anche ai premi dedicati al lavoro nei settori giovanili. Il premio Mino Favini è andato a Matteo Silvestri dell'Empoli, con Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, classificatosi al secondo posto nonostante i successi ottenuti nella stagione, tra cui lo scudetto e il Torneo di Viareggio. Nel corso della cerimonia anche un momento di commozione: Rossettini ha dedicato il proprio riconoscimento all'ex compagno di squadra ed ex capitano viola Davide Astori.

Ad aprire la giornata l'intervento di Malagò, che ha sottolineato il valore degli allenatori italiani: «Abbiamo la miglior categoria di allenatori che esporta esperienze e rappresentano un valore che compensa il gap a livello strutturale». Per il corso di aggiornamento è intervenuto come docente anche Max Sirena, skipper e team director di Luna Rossa.