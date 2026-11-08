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Kalulu: "Ho visto bene, per me Joao Mario la tocca col braccio: era rigore"
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Il difensore della Juventus Pierre Kalulu ha preso la parola dalla sala stampa del Franchi al termine della sfida contro la Fiorentina: “Ci sono sempre alti e bassi ultimamente ma dobbiamo limitare i nostri difetti, è quello che fa più male”.
Ha rivisto l’azione del presunto rigore di Joao Mario?
“Sì, ero in una buona posizione. A me pareva che il giocatore viola l’avesse presa con la mano. Il Var però ci ha detto che non c’era deviazione. Strano…”
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Vicedirettore e storica firma di Firenzeviola.it nonché voce di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola. Dopo le esperienze con La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport, oggi collabora con La Nazione.
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