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Kalulu: "Ho visto bene, per me Joao Mario la tocca col braccio: era rigore"

Kalulu: "Ho visto bene, per me Joao Mario la tocca col braccio: era rigore"FirenzeViola.it
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Ieri alle 23:58Dagli inviati
di Andrea Giannattasio
fonte dalla sala stampa dell'Artemio Franchi

Il difensore della Juventus Pierre Kalulu ha preso la parola dalla sala stampa del Franchi al termine della sfida contro la Fiorentina: “Ci sono sempre alti e bassi ultimamente ma dobbiamo limitare i nostri difetti, è quello che fa più male”.

Ha rivisto l’azione del presunto rigore di Joao Mario?
“Sì, ero in una buona posizione. A me pareva che il giocatore viola l’avesse presa con la mano. Il Var però ci ha detto che non c’era deviazione. Strano…”