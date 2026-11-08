Dagli inviati Kalulu: "Ho visto bene, per me Joao Mario la tocca col braccio: era rigore"

Il difensore della Juventus Pierre Kalulu ha preso la parola dalla sala stampa del Franchi al termine della sfida contro la Fiorentina: “Ci sono sempre alti e bassi ultimamente ma dobbiamo limitare i nostri difetti, è quello che fa più male”.

Ha rivisto l’azione del presunto rigore di Joao Mario?

“Sì, ero in una buona posizione. A me pareva che il giocatore viola l’avesse presa con la mano. Il Var però ci ha detto che non c’era deviazione. Strano…”