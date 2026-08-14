Ovazione per Paratici al momento dell'ingresso in campo al Franchi

Ovazione per Paratici al momento dell'ingresso in campo al FranchiFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:48Dagli inviati
di Redazione FV

Grande protagonista dell'estate del calciomercato italiano, Fabio Paratici è stato accolto da copiosi applausi al momento dell'entrata in campo per seguire da bordocampo il riscaldamento della Fiorentina. Giacca e cravatta rigorosamente viola, il direttore sportivo gigliato è stato applaudito dal parterre di tribuna e dall'intera tribuna, a cui ha mandato un saluto.