Dagli inviati De Maio: "Grosso fa giocare bene le sue squadre. Dragusin? Molto forte"

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L'ex calciatore di Genoa e Fiorentina, Sebastien De Maio, in visita al Viola Park per il sesto giorno di allenamento della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole: "È un piacere essere qui per vedere questi colori e questo ambiente. È la prima volta che vedo il Viola Park ed è stupendo. È tanto che volevo venire".

Stai per diventare allenatore. Cosa pensa di Fabio Grosso?

"Sì sto iniziando questo percorsa, è qualcosa con cui mi voglio confrontare. Per Mister Grosso ho solo belle parole. Ho avuto la possibilità di incontrarlo anche quando ero in Sassuolo in Serie B ed ha belle idee e fa sempre giocare bene la sua squadra".

C'è qualcuno della Fiorentina che le piace particolarmente?

"Sono difensori forti. Dragusin ho avuto la possibilità di vederlo al Tottenham e credo che faranno le fortune della Fiorentina".

Cosa si ricorda delle stagioni vissute a Firenze?

"Per me la Fiorentina è la squadra più grande in cui ho giocato. Mi ha dato tanto a livello di esperienza, di mentalità, di sapere cosa vuole dire giocare per lottare per qualcosa di importante. È stata un'esperienza bellissima".