Dagli inviati In aumento i tifosi in attesa a Peretola, sale la febbre-Mastantuono: le immagini

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A Peretola si avvicina il momento dell'arrivo dell'areo privato che porta Franco Mastantuono a Firenze. E i tifosi aumentano con il passare dei minuti. In tanti, intorno ai 500, si sono assiepati nella zona degli arrivi dei voli privati e intonano cori viola e sventolano bandiere e striscioni di benvenuto per Mastantuono. Ecco le immagini realizzate da Firenzeviola: