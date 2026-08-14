Fiorentina-Benevento 2-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!
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45' +3' - E FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 2-0 per i viola. Per adesso decidono Gudmundsson e Kean.
45' - Assegnati 3 minuti di recupero.
44' - Grande azione in ripartenza della Fiorentina sull'asse Atta-Valdepenas-Kean, con l'attaccante che mette in mezzo per Gudmundsson: l'islandese da due passi alza però troppo il pallone che termina alto.
41' - Rientra in campo Joao Mario dopo le cure mediche, per adesso sembra ristabilito.
39' - Gioco fermo per un problema fisico a Joao Mario, lo valuterà lo staff medico.
38' - De Gea salva su Lamesta, abile a calciare col mancino dopo aver rubato palla a Ranieri. Gran risposta del portiere gigliato.
37' - Ndour! Grande lancio in profondità di Ranieri che pesca l'inserimento del centrocampista, che a tu per tu con Vannucchi gli calcia un po' addosso. Sulla ribattuta Atta viene fermato.
35' - Joao Mario ancora benissimo sulla destra, arriva sul fondo e mette in mezzo per Kean che con una zampata quasi in semirovesciata la mette all'angolino: Vannucchi tocca ma non basta, Fiorentina sul 2-0.
35' - CHE GOL DI KEAN! RADDOPPIO FIORENTINA CON LA RETE DEL NUMERO 9!
33' - Sponda in area di Kean per Atta che però non riesce a girare verso la porta.
28' - Si riparte.
26' - Cooling break.
25' - Lancio di Fagioli che per poco non pesca Kean in area: l'attaccante non arriva sul pallone che termina sul fondo. Ma ora la Fiorentina ha di nuovo il controllo del gioco.
22' - Traversa di Joao Mario! L'esterno prende la mira e calcia con il destro da fuori area, solo un tocco di Vannucchi salva il gol.
21' - Joao Mario viene lanciato in contropiede e salta anche il portiere Vannucchi ma viene fermato prima che possa calciare a porta vuota da centrocampo.
20' - Altro brivido per De Gea che deve respingere in bagher una punizione velenosa di Lamesta.
19' - Lamesta cade in area viola dopo un lievissimo contatto con Valdepenas ma non c'è nulla. Il Benevento però ora sta venendo fuori.
17' - Punizione pericolosa del Benevento con il pallone che taglia tutta l'area e termina vicino alla bandierina. Ma piccolo brivido per De Gea.
14'- Giocata difensiva di Valdepenas che strappa gli applausi del Franchi, il lancio pesca Kean che si fa tutto il campo ma alla fine viene fermato.
12' - Colpo di testa spizzato da Ndour su un calcio di punizione, ma il pallone termina a lato.
8' - Ci prova Brescianini che prende la mira dal limite dell'area sinistro e calcia rasoterra, palla fuori non di molto.
6' - Sul corner ci prova Maita da fuori area sparando però in curva.
5' - Si fa vedere in avanti anche il Benevento sfruttando un contropiede sugli sviluppi di un corner viola, Ranieri ferma Salvemini sul tiro diretto verso la porta di De Gea.
2' - Errore in uscita del Benevento con Atta che prende palla sulla sinistra e mette in mezzo con il mancino un pallone che cade perfetto sulla testa di Gudmundsson, per il quale è un gioco da ragazzi mettere in rete. 70 secondi e la Fiorentina è già in vantaggio!
2' - GOOOOOLLLL!!! LA SBLOCCA SUBITO GUDMUNDSSON DI TESTA!
0' - VIA! Primo pallone giocato dal Benevento, oggi in maglia bianca. Fiorentina in viola.
21.18 - Minuto di silenzio in onore di Livio Berruti.
21.14 - Entrano in campo le due squadre accompagnate dall'entusiasmo dei quasi 10mila tifosi presenti al Franchi.
Esordio ufficiale in stagione per la nuova Fiorentina di Fabio Grosso che al Franchi accoglie il Benevento per i 32esimi di Coppa Italia, calcio d'inizio alle ore 21.15. Una sfida importante per iniziare al meglio la nuova annata in una serata caldissima a Firenze, a 10 giorni dall'esordio in campionato contro la Roma il prossimo 24 agosto. Grosso e i viola vorranno dare il via al meglio a questa stagione e Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!
Queste le formazioni ufficiali della partita:
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Gudmundsson, Atta; Kean. Allenatore: Fabio Grosso. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Pongracic, Fortini, Mastantuono, Viery, Oulai, Croci, Kospo, Mazzeo, Fabbian
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Sernicola, Caldirola, Scognamillo, Beruatto; Maita, Prisco; Talia, Giugliano, Lamesta; Salvemini.
A disposizione: Esposito, Sylla, Siatounis, Dalle Mura, Saio, Kouan, Okereke, Gaspar, Mignani, Pierozzi, Verdi.
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