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Il ds Paratici al "Worthersee Stadion": a bordo campo in attesa del fischio (immagine)

Il ds Paratici al "Worthersee Stadion": a bordo campo in attesa del fischio (immagine)
Oggi alle 17:41Dagli inviati
di Redazione FV
fonte Dall'inviato a Klagenfurt, Giacomo A. Galassi

Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, è a Klagenfurt e in questi minuti è a bordo campo in attesa che inizi la sfida con il Real Madrid. Ecco l'immagine realizzata da FirenzeViola con il direttore sportivo al fianco del team manager Simone Ottaviani.

Paratici e Ottaviani prima di Fiorentina-Real