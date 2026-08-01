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Il ds Paratici al "Worthersee Stadion": a bordo campo in attesa del fischio (immagine)
Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, è a Klagenfurt e in questi minuti è a bordo campo in attesa che inizi la sfida con il Real Madrid. Ecco l'immagine realizzata da FirenzeViola con il direttore sportivo al fianco del team manager Simone Ottaviani.
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Ore decisive…non più per Longo… Ma per Mastantuono… Si tratta. Cinque acquisti nel mirino. Il sogno Ruggeri, poi Thorstvedtdi Mario Tenerani
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2 Incontro in programma tra Como e Fiorentina per Kean, Sportmediaset: "Pronta offerta da 45 milioni"
Copertina
Luca CalamaiPiccoli merita attenzione. Caso Kean: perché Paratici stava comprando Castro e vuole Pellegrino? Servono esterni d’attacco subito. A Grosso non piace Fagioli play, se arriva l’offerta giusta può partire
Lorenzo Di BenedettoKean al centro di tutto il mercato offensivo della Fiorentina: il Como c'è e si continua a trattare. Capitolo esterni, tra una smentita e l'altra prima di presto dovranno arrivare i rinforzi per Grosso
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