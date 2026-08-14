CSC Flash: Thorstvedt si allontana. Ritorno di fiamma per Bakayoko
Torna l'appuntamento con la versione 'flash' di "Chi si compra?" con tutte le ultime novità di mercato che riguardano il mondo della Fiorentina:
Gli intrecci del caso Thorstvedt
Rischia di complicarsi l'affare Thorstvedt. Col passare dei giorni e senza accordo tra club, la trattativa ormai avviata dal mese di giugno e che ha permesso ai viola di avere già un accordo di massima col norvegese, potrebbe interrompersi bruscamente. Il Sassuolo è spazientito dall'assenza di proposte ufficiali da parte dei viola, che allo stesso tempo, nei prossimi giorni, potrebbero proporre di inserire Fortini nella trattativa nonostante il pressing da parte del Torino.
Dodo non ha concreti interessi da parte di altri club. Senza la cessione potrebbe rinnovare il contratto fino al 2028.
Resta nel mirino Bakayoko per quanto riguarda la caccia all'esterno offensivo da affidare a Grosso.
Fagioli non è completamente al centro del progetto tecnico di Grosso. Con un'offerta da almeno 30 milioni può lasciare i viola.
Le mosse del Como e i dubbi su Kean
Il Como si muove per Delap e potrebbe abbandonare la pista Kean che comunque non è ancora certo di proseguire in viola. Se dovesse arrivare un'offerta da almeno 40 milioni, la Fiorentina sarebbe pronta a trattarne l'addio.
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