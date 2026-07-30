Ranieri: "Grosso ha tantissime idee e ci spinge al massimo per migliorare la squadra"
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Il centrale difensivo della Fiorentina Luca Ranieri dal ritiro inglese ha spiegato a Firenzeviola (leggi qui l'intervista integrale) qual è la prima grande differenza che ha notato in questo ritiro con il neo tecnico Grosso rispetto al passato?
"Il mister ha tantissime idee. Ci sta spingendo al massimo, dal primo all'ultimo giocatore.
Lavoriamo insieme soltanto da una quindicina di giorni e stiamo ancora cercando di assimilare tutte le sue idee e le sue richieste. Però si vede chiaramente che è un allenatore con grande voglia di migliorare la squadra".
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