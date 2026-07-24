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Prevendita fiacca a Londra per QPR-Fiorentina: solo 7mila biglietti venduti

Prevendita fiacca a Londra per QPR-Fiorentina: solo 7mila biglietti venduti
© foto di pietro.lazzerini
Oggi alle 13:14Dagli inviati
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato in Inghilterra, Andrea Giannattasio
Niente tutto esaurito per l'amichevole tra Fiorentina e QPR a Londra: solo 7mila i biglietti venduti per la sfida a Loftus Road

Prevendita non certo da ricordare quella per la partita amichevole che domani vedrà impegnata la Fiorentina a Loftus Road contro il QPR a Londra. Al momento sono circa 7mila i biglietti venduti, meno della metà della capienza totale che si aggira intorno ai 18mila posti. 

Evidentemente, nonostante manchino due settimane esatte all'inizio del campionato della squadra londinese, impegnata il 15 agosto contro il Portsmouth, il pubblico degli Hoops non ha trovato molte motivazioni valide per seguire il match contro i viola. Per il QPR, quella contro la Fiorentina sarà la quarta amichevole precampionato, dopo aver pareggiato contro il First Vienna FC, vinto per 3-1 contro il Wiener Neustadt e vinto 1-0 contro i Wycombe Wanderers. 