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Prevendita fiacca a Londra per QPR-Fiorentina: solo 7mila biglietti venduti
Niente tutto esaurito per l'amichevole tra Fiorentina e QPR a Londra: solo 7mila i biglietti venduti per la sfida a Loftus Road
Prevendita non certo da ricordare quella per la partita amichevole che domani vedrà impegnata la Fiorentina a Loftus Road contro il QPR a Londra. Al momento sono circa 7mila i biglietti venduti, meno della metà della capienza totale che si aggira intorno ai 18mila posti.
Evidentemente, nonostante manchino due settimane esatte all'inizio del campionato della squadra londinese, impegnata il 15 agosto contro il Portsmouth, il pubblico degli Hoops non ha trovato molte motivazioni valide per seguire il match contro i viola. Per il QPR, quella contro la Fiorentina sarà la quarta amichevole precampionato, dopo aver pareggiato contro il First Vienna FC, vinto per 3-1 contro il Wiener Neustadt e vinto 1-0 contro i Wycombe Wanderers.
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