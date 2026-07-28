Dagli inviati Braschi si allena con la prima squadra in Inghilterra: le immagini

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Riccardo Braschi si è aggregato alla prima squadra della Fiorentina durante il ritiro in Inghilterra. L'attaccante classe 2006 ha raggiunto il gruppo nella mattinata odierna e ha preso parte regolarmente alla seduta di allenamento insieme ai compagni, iniziando così la sua esperienza a stretto contatto con la formazione guidata da Fabio Grosso. Per il giovane centravanti si tratta di un'importante occasione di crescita, che gli permetterà di confrontarsi quotidianamente con giocatori più esperti e di mettersi alla prova sotto gli occhi dello staff tecnico viola.

Un'occasione importante

Braschi, reduce dal percorso nel settore giovanile, potrà sfruttare questi giorni di lavoro per accumulare esperienza e cercare di ritagliarsi spazio durante la preparazione estiva. La sua presenza in Inghilterra conferma la volontà della Fiorentina di monitorare da vicino i propri talenti più interessanti, offrendo ai giovani del vivaio la possibilità di vivere il clima della prima squadra e misurarsi con ritmi e intensità del calcio dei grandi. Di seguito il video realizzato da FirenzeViola.it: