Ranieri: "Dragusin l'ho trovato molto cresciuto, Viery ha qualità importanti. La concorrenza aiuta"

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Nella lunga intervista del difensore della Fiorentina Luca Ranieri alla nostra testata, il giocatore ha parlato anche dell'arrivo di due nuovi difensoori che inevitabilmente aumenta la concorrenza nel reparto e dell'addio di Comuzzo. Ecco le sue risposte

Come ha trovato i nuovi arrivati nel reparto difensivo?

"Con Dragusin avevo già giocato insieme cinque o sei anni fa a Salerno. L'ho ritrovato cresciuto tantissimo: ha una forza fisica incredibile ed è migliorato sotto tutti gli aspetti. Sono davvero felice di condividere di nuovo lo spogliatoio con lui. Viery, invece, è un ragazzo molto giovane che arriva dal Brasile. Si sta allenando con grande intensità e si vede che ha qualità importanti. Sono convinto che potrà regalarci tante soddisfazioni".

La concorrenza può essere uno stimolo per migliorarsi?

"Sicuramente sì. La concorrenza aiuta tutti a migliorare. Più alto è il livello della competizione interna, più ogni giocatore è portato a dare qualcosa in più e a crescere".

Che messaggio vuole mandare a Pietro Comuzzo?

"Noi Pietro lo chiamiamo "il soldato", perché è davvero un ragazzo eccezionale. Oggi è difficile trovare giovani con la sua mentalità. Gli auguro davvero il meglio, perché si merita tutto quello che sta ottenendo. Ricordiamoci che è un classe 2005 e ha ancora tutta la carriera davanti. Lo seguirò con affetto e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo".