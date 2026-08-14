Una Fiorentina propositiva domina il Benevento: all'intervallo è 2-0
L'atmosfera al Franchi è di quelle roventi, certamente per la temperatura e un'umidità al limite della sopportazione umana, ma anche per una Fiorentina che vuole ripartire alla grande. E in effetti ci riesce dopo appena un minuto, complice un'uscita palla decisamente errata da parte del Benevento che consegna Atta in campo aperto: il francese pennella per Gudmundsson, suo l'1-0 di testa. Scorre così la prima metà di gara con la squadra di Grosso che palleggia prova diverse azioni corali, anche se con diversi errori tecnici e poche occasioni vere.
Di contro va detto che la formazione campana ha provato ad affacciarsi spesso dalle parti di De Gea, riuscendoci anche una manciata di volte. La Fiorentina però, chiaramente superiore sul piano tecnico, cerca anche il tiro da fuori e colpisce una traversa piena con Joao Mario. Poco dopo lo stesso portoghese, già a suo agio sulla corsia destra, trova al centro una bella sforbiciata di Kean: la sua girata al volo vale il 2-0. Sul finire della prima frazione Gudmundsson si divora la doppietta a due passi dalla porta, ma al duplice fischio la squadra di Grosso è in pieno controllo e avanti di due reti.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati