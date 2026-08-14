Fiorentina-Benevento, formazioni ufficiali: gioca Fagioli! Joao Mario a destra
Tutto pronto all'Artemio Franchi di Firenze per il calcio d'inizio alle 21.15 della sfida tra Fiorentina e Benevento valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia. L'esordio ufficiale della squadra di Fabio Grosso che non vuole sbagliare contro un avversario temibile come i campani. Queste le formazioni ufficiali della partita:
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Gudmundsson, Atta; Kean. Allenatore: Fabio Grosso. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Pongracic, Fortini, Mastantuono, Viery, Oulai, Croci, Kospo, Mazzeo, Fabbian
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Sernicola, Caldirola, Scognamillo, Beruatto; Maita, Prisco; Talia, Giugliano, Lamesa; Salvemini. Allenatore: Antonio Floro Flores.
A disposizione: Esposito, Sylla, Siatounis, Dalle Mura, Saio, Kouan, Okereke, Gaspar, Mignani, Pierozzi, Verdi.
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