Fiorentina-Benevento 1-0, un minuto e viola avanti: segna Gud di testa!

Fiorentina-Benevento 1-0, un minuto e viola avanti: segna Gud di testa!FirenzeViola.it
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Oggi alle 21:22Primo Piano
di Redazione FV

Basta un minuto alla Fiorentina per sbloccare la sfida. Allo scoccare del primo giro di lancette il Benevento sbaglia in uscita dal basso e Atta si invola sul fondo, pennella dolcemente col sinistro e Gudmundsson, indisturbato, insacca di testa. Già tripudio al Franchi.