Fiorentina-Benevento 2-0, il raddoppio viola è di Kean: gran girata al volo

Fiorentina-Benevento 2-0, il raddoppio viola è di Kean: gran girata al voloFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:54Primo Piano
di Redazione FV

Arriva al 34' il raddoppio della Fiorentina, con la catena di destra protagonista. Arriva sul fondo Joao Mario, cross ben calibrato al centro dell'area e Kean centra il primo gol da numero 9 viola: 2-0 a dieci minuti dalla fine del primo tempo.