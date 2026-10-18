Dagli inviati Liberali raggiante: "Che emozioni il gol. Vinta una partita molto difficile"

Il fantasista del Como Mattia Liberali ha parlato dalla sala stampa del Franchi dopo il successo ottenuto sulla Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “Il mister non mi ha detto nulla prima della partita, mi ha lasciato sereno e questo mi ha aiutato. Mi ha detto che dovevo divertirmi”.

Cosa c’era nel suo abbraccio con Fabregas dopo il gol che ha fatto?

“Il mio abbraccio con lui era solo di gioia. Non mi sento ripagato dalla scelta che ho fatto, sono felice di ciò che ho deciso. Sono consapevole di aver fatto una scelta giusta”.

Che sensazioni ha provato dopo il gol?

“Molto belle, perché è stata una vittoria sofferta. Sto lavorando tanto, così i frutti arriveranno. Dopo il primo controllo ho capito che il mio tiro poteva andare bene".

Il calcio italiano sta rinascendo, anche grazie a lei?

"Ci sono tanti giovani italiani a giro che stanno facendo bene. In particolare sono felice per le ultime reti di Lulli e Cissè".