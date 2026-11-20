Social Viery miglior difensore U21 del 2026, dal Brasile: "Merita la Nazionale?"

A Monza, dove sarà in trasferta lunedì la Fiorentina, sarà di nuovo a disposizione il difensore Luca Ranieri, già in panchina con la Juventus, e che, qualora dovesse tornare in campo, potrebbe essere titolare al posto di Viery. In queste gare tra una sosta e l'altra il brasiliano ha sostituito proprio l'ex capitano viola al centro della difesa, in coppia con l'insostituibile Dragusin, oltre a fare il terzino in un paio di occasioni (mettendo però in evidenza limiti di velocità sulla fascia, in particolare contro Politano).

Numeri in evidenza nel 2026

In questo avvio di campionato, tra pregi e difetti, Viery è comunque apparso in crescita, nonostante appunto qualche errore marchiano e dal Brasile, complici già 672 minuti in 10 presenze in A, di cui 7 da titolare, seguono con interesse il classe 2005 viola. Secondo le statistiche raccolte da Sofascore_Brasil il difensore si sta distinguendo tra i giocatori brasiliani sotto i 21 anni nelle 10 leghe più popolari, definendolo una "gemma in luce". Sui social, accanto ai numeri dell'anno solare evidenziati (38 partite), in cui Viery è appunto primo in diverse classifiche (passaggi, azioni con la palla e azioni difensive), il sito pone anche il quesito: "Merita una possibilità in Nazionale?". Il giocatore della Fiorentina ha ripostato il tutto anche sul suo profilo.