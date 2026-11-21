Atta migliora, ma ancora in dubbio. Corriere Fiorentino: "Le scelte di Vanoli"

A due giorni dalla partita, le condizioni di Arthur Atta sono in netto miglioramento, ma la sua convocazione per la trasferta di lunedì contro il Monza non è ancora certa. Dopo circa due mesi lontano dal campo, la Fiorentina non vuole correre rischi e intende gestire il rientro del centrocampista con cautela, permettendogli di recuperare progressivamente la migliore condizione fisica. Situazione più incoraggiante per Alieu Njie, che sta recuperando dal colpo subito durante gli impegni con la Nazionale svedese e viaggia verso una maglia dal primo minuto.

Lo riporta il Corriere Fiorentino, scrivendo che Paolo Vanoli sembra quindi orientato a confermare il 4-2-3-1. L'attaccante ex Torino dovrebbe comporre il reparto offensivo insieme a Pedro Gonçalves e Franco Mastantuono, alle spalle di Mateo Pellegrino. Vanoli si affida così a un esterno naturale come Njie e a due giocatori con caratteristiche da trequartista come il portoghese e l'argentino. L'obiettivo è mettere la qualità dei tre interpreti alle spalle della punta argentina al servizio della manovra offensiva viola.