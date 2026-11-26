Fame, umiltà, equilibrio e un calcio migliore: via al ritiro, ecco le risposte che cerca Vanoli a Udine
Scatta l’operazione Udine. La Fiorentina, dopo il disastro di Monza, si ritrova stamani per l’ora di pranzo al Viola Park: il pasto di metà giornata sarà la prima tappa di un ritiro che comincia oggi e durerà almeno fino a domenica, con la delicata partita in Friuli che poi darà nuove indicazioni. La gara con l’Udinese è importante tanto per la classifica quanto per la reputazione della squadra, a maggior ragione dopo le parole di lunedì sera dei protagonisti.
Fame e umiltà cercasi
Nel post partita del Brianteo De Gea, capitano, ha parlato di un "Monza che aveva più fame di noi", parole nette a cui hanno fatto seguito le meno eleganti ma più impattanti dichiarazioni di Vanoli: "Questa squadra dovrebbe essere un po’ più umile, com'è invece il suo allenatore". Due stili differenti di comunicare, un solo grande concetto alla base: la Fiorentina deve ritrovare la voglia di prevalere sull’avversario, mettendosi a disposizione di tecnico e compagni per uscire da un obiettivo che ora, guardando in faccia la realtà, è la salvezza. L’ha ribadito anche lo stesso Vanoli in conferenza stampa.
Più equilibrio tattico e un calcio migliore
Poi c’è il lato tecnico, inevitabilmente importante quanto quello temperamentale. Detto di una Fiorentina che deve trovare più cattiveria, la questione tattica e la proposta di gioco non possono essere da meno. In primis c’è una fase difensiva che fa acqua da tutte le parti e deve subito cambiare inerzia - specie dopo gli investimenti estivi -, ma anche una formazione generale che deve mostrare più equilibrio (come fatto filtrare dal club dopo Monza) e, senza dubbio, qualcosa in più sotto il punto di vista del gioco. A partire da Udine, perché Vanoli cerca determinate risposte e non può permettersi di sbagliare ancora.
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