FirenzeViola Fame, umiltà, equilibrio e un calcio migliore: via al ritiro, ecco le risposte che cerca Vanoli a Udine

Inizia oggi il ritiro della Fiorentina verso la gara con l'Udinese. Una tre giorni di lavoro per trovare le risposte cercate dal post partita del Brianteo

Scatta l’operazione Udine. La Fiorentina, dopo il disastro di Monza, si ritrova stamani per l’ora di pranzo al Viola Park: il pasto di metà giornata sarà la prima tappa di un ritiro che comincia oggi e durerà almeno fino a domenica, con la delicata partita in Friuli che poi darà nuove indicazioni. La gara con l’Udinese è importante tanto per la classifica quanto per la reputazione della squadra, a maggior ragione dopo le parole di lunedì sera dei protagonisti.

Fame e umiltà cercasi

Nel post partita del Brianteo De Gea, capitano, ha parlato di un "Monza che aveva più fame di noi", parole nette a cui hanno fatto seguito le meno eleganti ma più impattanti dichiarazioni di Vanoli: "Questa squadra dovrebbe essere un po’ più umile, com'è invece il suo allenatore". Due stili differenti di comunicare, un solo grande concetto alla base: la Fiorentina deve ritrovare la voglia di prevalere sull’avversario, mettendosi a disposizione di tecnico e compagni per uscire da un obiettivo che ora, guardando in faccia la realtà, è la salvezza. L’ha ribadito anche lo stesso Vanoli in conferenza stampa.

Più equilibrio tattico e un calcio migliore

Poi c’è il lato tecnico, inevitabilmente importante quanto quello temperamentale. Detto di una Fiorentina che deve trovare più cattiveria, la questione tattica e la proposta di gioco non possono essere da meno. In primis c’è una fase difensiva che fa acqua da tutte le parti e deve subito cambiare inerzia - specie dopo gli investimenti estivi -, ma anche una formazione generale che deve mostrare più equilibrio (come fatto filtrare dal club dopo Monza) e, senza dubbio, qualcosa in più sotto il punto di vista del gioco. A partire da Udine, perché Vanoli cerca determinate risposte e non può permettersi di sbagliare ancora.