FirenzeViola Di nuovo in prigione senza passare dal via, ma non è la cattiva sorte la responsabile. Proprietà, società, tecnico e calciatori: tutti colpevoli

Il k.o. di Monza scoperchia tutte le contraddizioni viola, delle quali nessuno sembra volersi prendere la paternità. Il club intanto conferma fiducia a Vanoli ma chiede maggior equilibrio nello stare in campo

Era la paura il sentimento che attanagliava una squadra di poca personalità l'anno scorso, è la presunzione (per diretto riferimento del tecnico) quel che circola nello spogliatoio 12 mesi dopo. Di certo, di tutti i riferimenti possibili, quello del tecnico alla mancanza di umiltà sembra abbracciare l'ultimo decennio passato sul pianeta viola. Una situazione rimasta immutata nonostante la Fiorentina abbia provato a cambiare tutto, direzione sportiva inclusa, e un giro dell'oca nel quale, invece, è tornata al punto di partenza: in fondo alla classifica come si era ritrovata dopo le dimissioni del ds Pradè e prima che il management chiamasse Paratici.

Contraddizioni ovunque

Nel frattempo, fissati i paletti di un ritiro che pare fin troppo comodo per la squadra (almeno a giudicare dal rendimento dopo settimane di allenamenti durante la sosta) la società ribadisce fiducia non troppo incondizionata al suo allenatore, chiedendo a Vanoli in primis di dare più equilibrio alle sue formazioni pur sorvolando su come la squadra in questione sia stata costruita. Una contraddizione in termini se è vero che l’allenatore è già il secondo a trovarsi alle prese con parecchi problemi nel mettere in campo questo gruppo di calciatori, e se è altrettanto vero che a gennaio proprio di un interditore che dia equilibrio si andrà alla ricerca sul mercato

Umiltà e autocritica

Insomma al netto delle accuse di scarsa umiltà riferite da Vanoli ai suoi giocatori, che ha inevitabilmente abdicato alla squadra da sogno citata solo qualche mese fa, nemmeno sui tavoli della dirigenza sembra albergare quel minimo di autocritica necessaria ad affrontare il momento. Perché un conto è rifarsela (di nuovo) per le scelte dell’uomo in panchina, spesso e volentieri lasciato solo e comunque scelto dalla stessa società in un’altalena di valutazioni tra Vanoli, Grosso e poi ancora Vanoli, un altro rendersi conto che se questa squadra non ha equilibrio è proprio per com’è stata costruita. D’altronde se il tecnico prova ad affidarsi a una versione troppo sbilanciata di Fiorentina forse è anche per provare a restituire valore a un mercato estivo che oggi fa acqua da tutte le parti.

Nè personalità, né identità, ma senza che nessuno se ne prenda la responsabilità

Così mentre nessuno ritiene opportuno fornire qualche spiegazione ad un’annata che gara dopo gara somiglia sempre di più a quella appena trascorsa, a eccezione di Vanoli rigorosamente spedito davanti ai microfoni nel tentativo di parare ogni (legittima) perplessità, la Fiorentina è già tornata al Via come capitava quando a Monopoli non si era troppo fortunati, seppure a spiegare tutti i problemi che di nuovo attanagliano la Fiorentina non sia esattamente la cattiva sorte ma una sequela di scelte, dai calciatori allo stesso tecnico, delle quali nessuno sembra volersi prendere la paternità. Come nel caso della scarsa personalità che alberga nello spogliatoio ricostruito con 13 volti nuovi, o come per un’identità legata a 100 di storia del club che nessuno praticamente sta onorando.

Il ruolo della proprietà

Anche perché, a centinaia di chilometri di distanza, la proprietà non sembra interessarsi troppo alle vicende della squadra, o almeno non pubblicamente. Mentre in società, come da prassi, si esce indenni da risultati deludenti e bilanci disastrosi come l’ultimo per proiettarsi in nuove costruzioni mattoncino dopo mattoncino senza che se intravedano le fondamenta, non si registrano prese di posizione della famiglia Commisso, sempre più propensa al silenzio quando le cose vanno male piuttosto che a dichiarare amore alla piazza quando è tempo di mostrarsi in pubblico. Una situazione che ormai rappresenta la costante dell’ultimo anno di vita sportiva della Fiorentina. 12 mesi trascorsi in fondo alla classifica e a cavallo tra due campionati, senza che nessuno si sia mai chiesto perché l’unica cosa che non cambia in casa viola siano i risultati.