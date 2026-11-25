FirenzeViola Un'altra Fiorentina è possibile? Due ipotesi per fermare l'emorragia difensiva, ma serve sacrificare qualcuno davanti

Vanoli chiede equilibrio e studia una Viola diversa già in vista di Udine, anche se gli infortuni frenano la rivoluzione istantanea

Ventotto gol presi in dodici partite, seconda peggior difesa del campionato, oltre 2 reti incassate di media a partita e tutti i dati che sappiamo a disegnare un quadro nitido e tetro degno di Caravaggio: la Fiorentina ha una sirena d'allarme accesa da inizio campionato e punta alla retroguardia. Se n'è accorta la società, se n'è accorto l'allenatore e ne è consapevole la squadra. Per questo nei prossimi giorni la priorità è mettere in sicurezza un traballante impianto difensivo, e per farlo servirà cambiare qualche pedina.

Opzione 1: il ritorno dei tre a centrocampo

La premessa da fare è sempre quella: non esistono più i moduli, ci sono le posizioni medie, non ci sono i ruoli, al loro posto le funzioni. La rappresentazione numerica però ci è comoda per digerire la complessità del calcio del 2026 e ben venga: l'esperimento 4-2-3-1 ha dato pochi frutti e parecchio acerbi. 'Colpa' del trequartista, che contro la Juventus e il Monza è stato Pedro Gonçalves (sostituto all'intervallo in Brianza). Nonostante i proclami isterici post Sassuolo-Fiorentina - col senno di poi, e non serviva Jurgen Klopp per intuirlo, l'impatto detonante del portoghese sulla partita era dovuto più alle nefandezze difensive di quel Sassuolo, per inciso l'unica squadra che ha preso più gol dei viola, rispetto all'indubbio talento di un giocatore qualitativamente ottimo ma che qualcuno a Firenze aveva elevato subito a totem imprescindibile di una squadra che in questo momento non può sopportarlo in fase di non possesso - il Pote in questo momento non dà garanzie e per una squadra come la Fiorentina attuale diventa impossibile permettersi sia lui che altri tre calciatori offensivi insieme. Per questo l'idea è tornare a un centrocampo a tre, uno tra Oulai e Fagioli e Brescianini e Ndour ai lati, squadra più coperta, meno folate avversarie, con ai lati due come Njie e Mastantuono a cui viene delegata quasi completamente la creazione offensiva, ma con spiccati compiti difensivi.

Opzione 2: la difesa a tre

Lo ripete in maniera più o meno implicita Vanoli: il peccato originale di questa Fiorentina sembra essere sulle corsie, perché il pacchetto degli esterni, Jimenez, Joao Mario, Valdepenas e Dodo, è fatto da calciatori che danno il meglio con la palla, o comunque in fase d'attacco. Per questo, la soluzione che tanti hanno suggerito e a cui sta pensando il tecnico viola riguarda un'ipotetica difesa a tre. Diciamolo ancora una volta coi rozzi numeri: 3-4-2-1, con Mastantuono e uno tra Njie, Goncalves e Gnonto a supportare Pellegrino, due trequartisti più stretti per lasciare lo spazio sulle corsie a Jimenez e un altro (con questo cambio tattico occhio al reinserimento di Dodo, con Jimenez magari dirottato a sinistra, sono loro due, lo spagnolo e il brasiliano, gli esterni più 'a tutta fascia' in rosa. E dietro: Dragusin con la Romania ha giocato spesso da 'braccetto' di destra, Viery o Ranieri andrebbero sull'altro lato, mancherebbe il centrale, che idealmente dovrebbe essere Pongracic. Qui subentrano però gli infortuni: con il croato ancora ai box e un Viery reduce da un problema fisico patito a Monza, diventa quasi utopistico pensare a uno switch tattico già a partire dalla delicatissima sfida di domenica con l'Udinese.