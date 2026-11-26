FirenzeViola Se l'umiltà è solo una delle mancanze di questa Fiorentina

Dopo le accuse di poca umiltà di Vanoli alla sua squadra diventano decisive le risposte nelle prossime partite. Ma la Fiorentina costruita in estate dalla società ha altre lacune oltre la presunzione denunciata dal tecnico

In principio fu la proprietà ad alimentare determinati sogni di gloria, almeno finché le figure apicali del presidente Rocco Commisso e del dg Joe Barone hanno potuto guidare il club. Poi toccò anche all’allora ds Pradè rilanciare tutte le ambizioni della Fiorentina, provando a limare la delusione di una terza finale persa dopo i primi tentativi tra Coppa Italia e Conference League.

Una transizione già a rischio

Da allora di ambizioni esplicite la società non ha più parlato, e anzi chi ha provato ad alzare l’asticella degli obiettivi, come Pioli, si è fatto malissimo. D’altronde la premessa a questa stagione (considerabile la prima di un lungo percorso di ricostruzione) è stata ampiamente chiarita anche in tempi più recenti, seppure quel percorso di transizione rivendicato dalla dirigenza oggi sembri già a serio rischio. Perché spodestato da una più modesta rincorsa alla salvezza per il secondo anno consecutivo e per un futuro dei singoli tutto ancora da scrivere esattamente come nel caso del tecnico, oggi di nuovo sul banco degli imputati.

L'incertezza sulla guida tecnica

Un aspetto, quello legato alla guida tecnica, che di fatto alimenta ancora più incertezza in ottica futura, fosse solo perché in attesa che gennaio regali nuovi interpreti su Vanoli pesa una sfiducia crescente, alimentata da un gioco non spettacolare ma anche dall’altalena di risultati che vede la Fiorentina ancora invischiata nella bassa classifica. La stessa difesa del club nei suoi confronti, arrivata all’indomani della sconfitta di Monza, è parsa più condizionata (ai risultati ma anche alla ricerca di un nuovo equilibrio tattico) che non immediata.

Le altre lacune

Fin qui niente di particolarmente inedito, almeno in un mondo del calcio dove spesso e volentieri sono proprio gli allenatori a pagare per primi, se non fosse che quella stessa mancanza di umiltà denunciata dal tecnico ai propri calciatori è difficile da ravvedere pure nelle scelte estive. Quelle che hanno portato Paratici a disegnare una formazione di per sé sbilanciata in avanti, a cominciare dai terzini di spinta per arrivare ai tanti trequartisti, piena zeppa di talento ma con poca esperienza (e personalità) e la cui retroguardia pare come minimo troppo fragile. Una serie di problematiche ancora senza quelle soluzioni che Vanoli in primis dovrà trovare, seppure non sia stato lui a costruire in estate questa Fiorentina.