FirenzeViola La lezione di Mastantuono ai viola: è l'unico ad averci messo la faccia

La Fiorentina lunedì a Monza ha fatto una figuraccia, compreso ovviamente Mastantuono. L'argentino però è stato uno dei pochi a chiedere scusa ai tifosi e a predicare l'unità del gruppo

Questione di carattere e di personalità e Franco Mastantuono dimostra di averli. C'è chi si nasconde e chi sa chiedere scusa perché sa di aver toccato il fondo. La Fiorentina quel fondo lo ha toccato lunedì perché nel giorno in cui doveva dimostrare di voler risalire verso l'alto e di aver lasciato alle spalle partite come quella di Genova alla ripresa della scorsa sosta, si è sciolta come neve al sole alle prime difficoltà create dal Monza, perdendo poi 3-0.

Solo capitan De Gea ha parlato

In sala stampa (o meglio solo a Dazn perché poi non si è sentito bene) si è presentato, oltre al tecnico, solo il capitano della Fiorentina, David De Gea. Firenzeviola ha raccontato come negli spogliatoi proprio loro avevano preso la parola per rimproverare e spronare la squadra a dimostrare fame e umiltà. Complice il giorno libero, per molti l'unico della settimana in famiglia visto che la squadra da domani a pranzo sarà in ritiro, nessun altro è intervenuto.

L'eccezione di Mastantuono

Ha fatto eccezione Franco Mastantuono che ha dimostrato anche in questa occasione carattere e empatia con i tifosi. Acclamato fin dal suo arrivo, quando fu accolto da centinaia di tifosi all'aeroporto, anche allo stadio è sempre applaudito nonostante il gol al Franchi non sia ancora arrivato. A Monza anche lui non ha brillato, ben inteso, e spesso il suo amore per il pallone va a discapito del gioco di squadra. Come ha sottolineato anche Vanoli, non riferito certo solo all'argentino, la qualità e il talento vanno messi al servizio del gruppo altrimenti diventano inutili e controproducenti e in questo certo Mastantuono deve crescere (perché poi è sempre tra i primi per occasioni e tiri in rete ma è super marcato dagli avversari e dunque spesso dovrebbe scaricare il pallone ai compagni).

Le scuse e il riscatto a nome della squadra

E di gruppo ed unione parla proprio Mastantuono sui social, premettendo le scuse per la brutta partita di Monza: "Voglio chiedere scusa ai tifosi viola. Questa squadra ne uscirà, siamo tutti uniti più che mai" le sue parole sui social che suonano la carica anche per i compagni.