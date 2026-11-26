Dagli inviati Dal Viola Park, inizia il ritiro. Arrivati i giocatori, la dirigenza a fianco alla squadra

Al centro sportivo di Bagno a Ripoli inizia il ritiro in vista della partita contro l'Udinese. Arrivati i primi giocatori e la dirigenza

È iniziato in questi minuti il ritiro della Fiorentina al Viola Park. Dopo le 24 ore di riposo concesse alla squadra in seguito alla pesante sconfitta contro il Monza, i primi giocatori stanno raggiungendo il centro sportivo per dare il via alla preparazione in vista della trasferta di domenica contro l'Udinese. Tra i primi ad arrivare ci sono stati i due infortunati Pongracic e Viery, seguiti da Oulai e Dragusin prima che arrivassero tutti gli altri alla spicciolata con le proprie macchine. Un appuntamento importante per il gruppo viola, chiamato a ritrovare compattezza e concentrazione dopo un avvio di stagione molto complicato.

Dirigenza a fianco alla squadra

Al Viola Park sono presenti anche i dirigenti Ferrari e Goretti, mentre per il momento non si è ancora visto Fabio Paratici. Nel corso del ritiro, che proseguirà almeno fino alla gara di domenica, Paolo Vanoli avrà modo di lavorare sulle soluzioni tattiche da adottare contro i friulani. Tra i temi principali ci sarà la ricerca di un maggiore equilibrio, con il possibile ritorno al 4-3-3 e la valutazione delle condizioni dei giocatori reduci da problemi fisici. L'obiettivo è arrivare alla sfida di domenica con un atteggiamento diverso e dare un segnale dopo il ko di Monza.