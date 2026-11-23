De Gea: "Ci meritiamo il ritiro. Mancano umiltà e fame, non abbiamo capito che è la Serie A"

David De Gea parla a DAZN dopo la sconfitta della Fiorentina a Monza: "Avevamo fatto tre partite con punti importanti, oggi siamo arrivati qua senza capire bene come è il campionato italiano. Loro avevano più fame di noi e alla fine quando è così prendi gli schiaffi, subisci l'1-0 e provi a reagire ma prendi altri gol. Ne stiamo prendendo due o tre a partita e non va bene. Difficile commentare questa sconfitta, il mister l'ha detto chiaro: manca umiltà e capire dove stiamo giocando. Il campionato italiano è difficile. Ci meritiamo il ritiro perché non stiamo raggiungendo il livello necessario per una squadra come la Fiorentina. Dobbiamo stare insieme e allenarci ancora più forte, domenica sarà un'altra partita dura".

La rosa è cambiata tanto rispetto a un anno fa.

"Devo far capire a tutta la squadra che dobbiamo fare meglio. Il momento è difficile e come capitano e giocatore più esperto devo dare serenità e calma alla squadra. La partita è finita 3-0 ma manca tanto ancora in campionato. Dobbiamo andare insieme sulla stessa strada. Chi ha avuto tante situazioni nel calcio come me sa che bisogna restare calmi e andare avanti con fiducia".