Dagli inviati Vanoli (s.stampa): "Ci manca umiltà e fame. Dobbiamo dire grazie ai Commisso"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, parla così in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Monza: "La cosa più importante è chiedere scusa ai nostri tifosi, perché penso che stasera abbiamo fatto, da quando ci sono io, la partita più brutta dal punto di vista della reazione. Non abbiamo saputo reagire nel modo giusto. Questi ragazzi devono capire che ci vuole un pizzico di umiltà nella vita, quella che ha il loro mister. Un pizzico di umiltà, perché le cose da soli non si possono risolvere. C'è il talento, ma il talento non basta. Stasera abbiamo perso contro la fame, contro ragazzi più giovani che hanno capito il loro obiettivo. Forse non sono stato chiaro io sul nostro obiettivo e adesso voglio darlo: andiamo in ritiro e l'obiettivo è arrivare velocemente a 40 punti. Dopodiché vedremo".

Sente la fiducia e si sente ancora l'uomo giusto per questa squadra?

"Assolutamente sì. Sono tornato perché credo in questo progetto. È un percorso con dei giovani che giustamente possono avere alti e bassi, e questo lo accetto. Però devono avere, ripeto, un po' di umiltà. Devono capire che il talento, da solo, non porta da nessuna parte. Non si può reagire a un episodio negativo individualmente, perché individualmente non si risolve niente. Se andiamo a vedere i primi trenta minuti, l'approccio è stato buono. La partita è stata comandata, è stata giocata bene, molto bene. Questo vuol dire che la partita era stata preparata bene. Come ho sempre detto ai ragazzi, all'interno di una partita possono esserci episodi positivi, nei quali devi saper continuare a fare quello che stai facendo, ed episodi negativi, nei quali devi comunque portare avanti uno spartito. E lo spartito lo decido io, non lo decidono loro. Noi dobbiamo seguire quello spartito, non essere [passaggio poco chiaro] della squadra. Solo così si va lontano. Piano piano anche questa diventa una lezione, una grossa lezione. Spero che i ragazzi se la mettano in tasca velocemente".

La società vi ha parlato?

"Con la società parliamo sempre. Abbiamo deciso di andare in ritiro. La società è sempre al mio fianco, non ho mai avuto problemi sotto questo aspetto"..

Nelle parole viene chiesta pazienza.

"Non abbiamo mai parlato di alibi. Penso che voi sappiate che non sono una persona che cerca alibi. Abbiamo sempre detto che la società, e io ho accettato proprio per questo, ha iniziato un nuovo percorso, una nuova strada. Sapevamo benissimo che avremmo potuto incontrare delle difficoltà. Sicuramente ci sono state, perché quando si cambiano tante cose è normale. Sappiamo che ne incontreremo ancora, però sappiamo anche che questa è una stagione nella quale dobbiamo mettere basi importanti per costruire una prospettiva importante per la Fiorentina. È chiaro che tutti speravamo che certe cose non succedessero. Ma se sono successe, dobbiamo fare in modo che da qui si possa mettere un altro piccolo mattone. Penso che fino alla partita dell'altro giorno ci fossero soltanto elogi. Venivamo da tre partite importanti, nelle quali avevamo affrontato squadre forti, avevamo sempre reagito e avevamo anche buttato via dei punti contro le grandi. Però sapete una cosa? È facile giocare contro le grandi squadre. È facile. Invece bisogna rimboccarsi le maniche, perché i punti più importanti sono quelli contro le squadre che, da adesso in poi, competono con noi. Guardate l'anno scorso: queste sono le squadre con cui dobbiamo competere. Dobbiamo rimboccarci le maniche e capire qual è il nostro livello. Poi, quando ti rimbocchi le maniche, la qualità può uscire. Perché la qualità c'è. Non penso che sia una questione di alibi. Credo che la squadra stasera volesse vincere. L'ho sempre detto: a volte il problema di questi ragazzi è che vogliono fare troppo. E quel troppo, quando diventa individualismo, non mi piace. Bisogna fare le cose da squadra, non individualmente. Individualmente non c'è nessuno che possa salvare una squadra. E se mi chiedete di assumermi le responsabilità, il responsabile sono io. Figuratevi se mi tiro indietro".

Che problemi ha questa squadra?

"Guardate, la cosa che veramente mi dà tantissimo fastidio, e l'ho sempre detto, è il modo in cui difendiamo. E questa non è una colpa di un singolo difensore. Nei momenti chiave, quando dobbiamo difendere, non abbiamo la fame e la determinazione necessarie per non prendere gol. Non significa che, siccome giochiamo con calciatori più offensivi, allora dobbiamo mettere in campo tutti difensori. Non è vero. Quando mi arrabbio e dico che qualcuno deve stare più vicino alla porta, non significa questo. Quando si difende bisogna essere affamati. Bisogna avere fame. E quando si attacca bisogna essere altrettanto affamati. Perché stasera, secondo me, per trenta minuti la squadra, quando ha seguito il copione in campo, ha fatto bene. Poi un episodio ha cambiato tutto. Dobbiamo saper leggere questi momenti e mantenere la calma. In alcune occasioni lo abbiamo fatto bene, ma, ripeto, è facile farlo contro le grandi squadre. È facile preparare una partita contro una grande squadra. Forse dobbiamo ancora capire questo aspetto. E se c'è qualcosa da chiarire, evidentemente non sono stato abbastanza chiaro io".

Cosa dice alla famiglia Commisso?

"Intanto, come ho sempre detto, voglio dividere le due stagioni. L'anno scorso era un capitolo che doveva essere chiuso. Quest'anno, cambiando anche il direttore sportivo, è iniziato un nuovo progetto. Quindi io non paragono questa stagione a quella dell'anno scorso. È normale che dobbiamo soltanto dire grazie alla famiglia Commisso, perché quello che sta dando alla Fiorentina non lo stiamo ripagando sul campo. E questa è una grossa responsabilità che sento personalmente. Alla famiglia Commisso bisogna soltanto dire grazie per quello che ci dà, per lo stadio che sta facendo, per gli investimenti che sta facendo. Adesso dobbiamo essere noi a rispondere, sapendo che questo è un progetto. Perché un progetto non può durare due domeniche, a seconda che si faccia bene o male. È un progetto e, all'interno di questo progetto, ci sono alti e bassi sui quali dobbiamo lavorare".