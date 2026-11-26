Vanoli torna al 4-3-3, Corriere Fiorentino: "Altro rimpasto per tenersi la panchina"

Dopo la pesante sconfitta contro il Monza, Paolo Vanoli sta valutando un nuovo cambio di modulo per ritrovare equilibrio, soprattutto a centrocampo. Come riporta il Corriere Fiorentino, l'allenatore viola sarebbe orientato a tornare al 4-3-3, lo stesso sistema utilizzato a inizio stagione, dopo che il 4-2-3-1 non ha dato le garanzie sperate. Una scelta maturata anche attraverso alcune riflessioni interne alla società e dettata dalla mancanza in rosa di un vero mediano d'interdizione, profilo che potrebbe arrivare soltanto nel mercato di gennaio. Contro l'Udinese potrebbe così esserci spazio dal primo minuto per Fagioli, rimasto in panchina per tutta la gara di Monza e scivolato nelle gerarchie alle spalle di Oulai. Il ritorno alla mediana a tre favorirebbe anche Brescianini, mentre Gonçalves rischierebbe di partire nuovamente dalla panchina.

Ritorno al passato

Il cambio tattico, che il quotidiano introduce col titolo "Un altro rimpasto", nasce soprattutto dalla necessità di limitare le fragilità difensive: con 28 reti incassate, la Fiorentina ha la seconda peggior difesa del campionato. Vanoli, che nelle sue nove partite alla guida viola ha alternato più volte i due moduli, dovrà però intervenire anche sull'atteggiamento dei singoli. Resta infatti centrale il tema dello spirito di sacrificio e dell'umiltà, richiamato dallo stesso tecnico dopo la prestazione di Monza, dove è seguito anche un confronto tra De Gea e il resto della squadra negli spogliatoi. Intanto Mastantuono ha voluto rivolgersi ai tifosi, chiedendo scusa per la sconfitta e promettendo una reazione. Da oggi il gruppo sarà in ritiro al Viola Park: Vanoli prepara un'altra rivoluzione tattica, con l'obiettivo di cambiare rotta e rilanciare la squadra, ma anche di difendere la propria posizione sulla panchina viola.