FirenzeViola Tre coppie centrali e più di 30 mln spesi, ma oggi la Fiorentina è la 2ª peggior difesa di Serie A

Dopo un terzo di campionato la Fiorentina ha la seconda peggior difesa. Un rendimento decisamente scadente rispetto alle spese estive

Che nella Fiorentina ci siano tante cose che non stanno funzionando, è sotto gli occhi di tutti. Ed è ancora più evidente quale sia quella che sta arrancando di più, ovvero la linea difensiva. Doveva essere uno dei reparti da migliorare maggiormente con la campagna acquisti, oggi è forse quello peggiorato di più rispetto alla scorsa stagione (il che è tutto dire).

Una spesa ingente

Nella sessione estiva il ds Paratici ha speso più di 30 milioni di euro solo per i cartellini di Radu Dragusin e Viery, nello specifico 1,5 di prestito oneroso più 17,5 di obbligo di riscatto (condizionato alla 22esima presenza, che verrà raggiunta a meno di clamorose sorprese) per il rumeno, 15 milioni più 2 di bonus per il brasiliano a titolo definitivo. Una spesa importante, che se sommata a quella per rifare il pacchetto terzini porta il tutto a potenziali 70 milioni di euro. Il risultato? A un terzo di stagione, la seconda peggior difesa del campionato.

Un reparto da migliorare

Non serve esser stati un grande stopper del passato per dire che 28 gol subiti in 12 giornate firmano una media da retrocessione, tanto che la squadra di Vanoli è attualmente appena un punto sopra le ultime tre posizioni. Eppure tra vecchia (Grosso) e attuale guida tecnica, le coppie difensive impiegate in 12 turni di campionato sono state ben tre diverse: Dragusin sempre in campo, con a fianco uno tra Ranieri, Pongracic e Viery. Il rendimento, invece, sempre lo stesso. Certamente non aiutata da un apporto collettivo che in generale sta deludendo, se la Fiorentina vuole evitare un’altra annata da incubo è senza dubbio la sua difesa a dover migliorare per prima.