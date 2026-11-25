FirenzeViola Vanoli, De Gea e la squadra dalla stessa parte. La Fiorentina vuole uscire insieme dalla crisi

Il faccia a faccia del Brianteo è stato schietto e costruttivo. Rispetto a un anno fa, lo spogliatoio è unito. Allenatore e capitano chiedono umiltà e fame

Prima ancora che al Viola Park, la sensazione è che il ritiro della Fiorentina sia cominciato nello spogliatoio del Brianteo. È lì che, dopo il 3-0 di lunedì a Monza, società e giocatori si sono guardati in faccia e si sono detti, con la schiettezza che il momento imponeva, che cosa servisse per uscire dalla crisi. Un confronto anche acceso, ma costruttivo, al termine del quale la squadra ha accettato di andare in ritiro a partire da domani. Il passaggio conta perché, in una serata in cui sarebbe stato facile scaricare le responsabilità, dal gruppo è arrivata la disponibilità a farsi carico della situazione insieme.

Uno spogliatoio ancora unito

È qui che si coglie la differenza con un anno fa. Lo spogliatoio viola è ancora unito, senza fazioni né frizioni sfociate in scontri prima del ko in Brianza. Qualche mal di pancia, specie tra chi gioca meno, rientra nella fisiologia di una rosa di 25 elementi ed è perfino comprensibile che lunedì, dopo una sconfitta del genere, si sia alzata la voce. A raccontare meglio il clima che si respira in casa viola sono semmai le parole di Vanoli e De Gea. Il tecnico e il capitano, che ha parlato a sua volta ai compagni, hanno richiamato entrambi l’umiltà e la fame, usando toni simili. Che l’allenatore e l’uomo che rappresenta la squadra abbiano indicato le stesse priorità dice qualcosa sulla volontà, da entrambe le parti, di rimettere in piedi la stagione. E sull’urgenza di calarsi davvero in una lotta per la salvezza che fino a qui la Fiorentina ha faticato a interpretare.

Dal confronto al campo

Domani, all’inizio del ritiro, è dunque plausibile che il gruppo torni a parlarsi. Stavolta, oltre alle responsabilità chiamate in causa a Monza, sul tavolo potranno finire anche le questioni di campo, a partire da quei meccanismi che nelle ultime uscite hanno convinto poco. Vanoli valuterà anche un nuovo cambio tattico, per capire quale assetto possa dare più equilibrio alla squadra e metterla nelle condizioni di reagire già a Udine. Il tempo trascorso insieme al Viola Park servirà anche a questo, a chiarire cioè che cosa si chiede a ciascuno quando la partita si complica. A Monza la Fiorentina ha trovato un punto d’accordo su come affrontare la crisi. A Udine dovrà farlo vedere in campo.