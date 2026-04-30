Qui Roma, si ferma Zaragoza: lo spagnolo out contro la Fiorentina

Qui Roma, si ferma Zaragoza: lo spagnolo out contro la FiorentinaFirenzeViola.it
Oggi alle 15:23Avversari
di Redazione FV

Brutte notizie in arrivo per Gian Piero Gasperini e la Roma, prossimi avversari della Fiorentina in campionato nel posticipo del lunedì sera di Serie A. Stando infatti a quanto riportato su X dal giornalista de Il Tempo, Filippo Biafora, dopo l'allenamento di ieri Bryan Zaragoza, esterno spagnolo arrivato a gennaio in giallorosso, ha accusato un'infiammazione al ginocchio e sarà probabilmente assente per il match contro la Fiorentina. 