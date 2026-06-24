FirenzeViola C'è Marin Pongracic dietro il successo della Croazia su Panama (1-0): ecco come ha giocato il centrale viola

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Schierato a sorpresa da Dalic, il classe '96 ha convinto tutti e sarà titolare anche contro il Ghana

Nella notte Mondiale, la Croazia conquista tre punti nella seconda giornata del Gruppo L. Lo fa superando di misura Panama grazie alla rete del 'vecchio' Ante Budimir, ex Sampdoria e Crotone, attualmente all'Osasuna. A Modric e compagni basta un tocco sotto misura del centravantone appena entrato per decidere una gara scorbutica; il Ct Dalic cambia assetto e qualche pedina, accantona la difesa a tre e anche il talentuosissimo Vuskovic, tra i più in difficoltà nella gara di settimana scorsa contro l'Inghilterra, per affidarsi all'esperienza di Marin Pongracic. Il difensore della Fiorentina, unico calciatore viola presente ai Mondiali, esordisce nella competizione più importante in circolazione con un'ottima prova, applicata e diligente, a fianco di Josip Sutalo nella linea a quattro croata.

I giudizi

Dazn giudica la sua prova da 6,5, scrivendo: Nuova pedina nella linea difensiva. A suo agio in possesso, prova anche una conduzione avventurosa che perde. Colpi di testa in fase difensiva e coperture su Gvardiol quando sale. Partita funzionale. Nella notte di Toronto, in Canada, brilla quindi il talento di Pongracic, che ha convinto tutti - specifica non da poco, doveva controllare Jose Fajardo e Cristian Martinez, non proprio Lionel Messi e Julian Alvarez - e salvo problemi dell'ultim'ora sarà titolare nella gara di sabato contro il Ghana, autentico spareggio per il secondo posto (dando per scontato che l'Inghilterra avrà vita facile con Panama).