Qui Atalanta, Palladino pensa a ruotare la squadra: difesa in emergenza

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Sulle colonne de L'Eco di Bergamo viene fatto il punto su quelle che saranno le probabili scelte di Raffaele Palladino in casa Atalanta in vista della sfida di dopodomani contro la Fiorentina. Hien rientrerà dalla squalifica e sarà disponibile, mentre restano fuori i lungodegenti Bernasconi e Kossounou. Tra i probabili beneficiari del turno di riposo figurano Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, de Roon, Ederson e Krstovic. In porta si apre uno scenario inedito: Sportiello spera di esordire in Serie A nella serata del Franchi al posto di Carnesecchi. In difesa, con poche alternative disponibili, si va per chi sta meglio: probabile la conferma di Bellanova, il rientro di Hien, e il possibile utilizzo di Ahanor e forse di Scalvini.

Il cuore del turnover si gioca a centrocampo e sulle fasce. Pasalic è il candidato principale per una maglia da titolare in mezzo al campo, con Musah che potrebbe affiancargli e Bakker candidato sulla corsia sinistra al posto di Kolasinac. Il reparto avanzato è quello che stuzzica di più la curiosità. Sulemana si candida con forza a una maglia da titolare mentre al suo fianco, il fatto che De Ketelaere e uno tra Krstovic e Raspadori siano stati tenuti fuori proprio nelle ultime gare fa pensare che almeno uno dei due possa essere confermato.