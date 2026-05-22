Palladino a Firenze con l'undici tipo: la probabile formazione di stasera

Palladino a Firenze con l'undici tipo: la probabile formazione di staseraFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:39Avversari
di Redazione FV

Sulle pagine di TMW, a cura del corrispondente a Bergamo, spazio alle probabili scelte di Raffaele Palladino per la gara di stasera a Firenze. Classico 3-4-2-1 per la squadra bergamasca: Sportiello tra i pali; difesa a 3 con Scalvini, Hien, Ahanor; a centrocampo spazio al duo Pasalic-Musah; sulle fasce Bellanova a destra e un testa a testa tra Zalewski e Bakker a sinistra. Davanti possibile tridente con Samardzic, un ballottaggio tra Sulemana e Raspadori. Al centro favorito Scamacca.