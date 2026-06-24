Beltran, ci risiamo? Per la seconda estate rischia di paralizzare il mercato viola
La Fiorentina è vicina a definire una delle prime operazioni in uscita dell'estate con la possibile cessione di Lucas Beltrán al River Plate. I viola avrebbero già raggiunto un'intesa di massima con il club argentino sulla base di un prestito oneroso da 500 mila euro con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni, mantenendo inoltre il 50% sulla futura rivendita del giocatore.
Secondo il Corriere dello Sport, l'ostacolo principale resta la decisione dello stesso Beltrán, che non ha ancora comunicato la propria volontà. Dall'Argentina filtrano dubbi sulla possibilità che l'attaccante scelga di tornare in patria, nonostante il forte interesse del River, club che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Il quotidiano sottolinea inoltre un certo malumore della dirigenza viola per i tempi della trattativa. Già la scorsa estate, infatti, Beltrán era stato vicino al trasferimento al Flamengo, salvo poi rifiutare l'offerta all'ultimo momento e restare in Europa, trasferendosi successivamente in prestito al Valencia CF. Adesso la Fiorentina attende una risposta definitiva, con i dirigenti impegnati a convincere il giocatore ad accettare la destinazione River Plate e a sbloccare così l'operazione.
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