Fiorentina in forcing su Matteo Cancellieri: la Lazio fissa il prezzo

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I presupposti ci sono e, se ogni tassello andrà al proprio posto, Matteo Cancellieri potrebbe diventare uno dei nuovi esterni d’attacco della Fiorentina, un ruolo che per i viola rappresenta una priorità assoluta in vista del 4-3-3 di Fabio Grosso. Lo scrive la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna

Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2027 e il rinnovo con la Lazio non è attualmente un’ipotesi sul tavolo. Per questo motivo è da considerarsi in uscita. La Fiorentina segue con interesse la situazione e proverà a trovare un accordo con il club di Claudio Lotito, forte anche dei buoni rapporti tra le società. Un profilo che si aggiunge al forte interesse per Koleosho, senza dimenticare Kostic. La Lazio apre alla cessione anche perché il classe 2002 è in scadenza a giugno 2027 e, secondo la rosea, potrebbe lasciarlo partire per 7-8 milioni di euro.