La Nazione sicura: "La Fiorentina all in su Koleosho: ecco cosa manca per chiudere"

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La Fiorentina è al lavoro per chiudere uno dei primi colpi del mercato estivo. Tra gli obiettivi principali di Fabio Paratici e Roberto Goretti figura Luca Koleosho, esterno offensivo nato nel 2004 e attualmente in forza al Burnley, oltre che punto fermo della Nazionale Under 21 italiana.

Il giocatore sarebbe ormai vicino al trasferimento in viola. L’intesa con i suoi rappresentanti è stata raggiunta, mentre le due società stanno definendo gli ultimi aspetti dell’operazione, il cui valore complessivo si aggira intorno ai 10 milioni di euro più eventuali bonus. Da risolvere resta soprattutto la formula del trasferimento: la Fiorentina preferirebbe un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, mentre il Burnley sarebbe orientato verso una cessione immediata a titolo definitivo. A riportarlo è La Nazione.