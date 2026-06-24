Da Ekkelenkamp a Bernabé: il punto sul centrocampo della Fiorentina
La Fiorentina non sta lavorando soltanto sul reparto offensivo, ma sta concentrando i propri sforzi anche sul centrocampo. Fabio Paratici è infatti impegnato a individuare rinforzi utili per alzare il livello della mediana. In cima alla lista dei desideri c’è Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo che avrebbe già espresso il proprio gradimento per la destinazione viola. A questo punto manca soltanto la proposta ufficiale della Fiorentina al club emiliano per provare a chiudere l’operazione. Lo scrive la Nazione
Nel frattempo, la dirigenza gigliata sta restringendo il campo proprio attorno al profilo del norvegese, mentre porta avanti anche alcune valutazioni parallele su altri giocatori. Tra questi figura Jürgen Ekkelenkamp dell’Udinese, monitorato attraverso sondaggi esplorativi. Attenzione anche ad Adrián Bernabé: il centrocampista del Parma, già seguito in passato, rispetto alla scorsa estate sembrerebbe oggi più convinto dell’idea di lasciare il club emiliano, aprendo così a possibili sviluppi, scrive il quotidiano locale.
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