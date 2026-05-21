Qui Atalanta, ecco i convocati per la sfida contro la Fiorentina: out Kossounou

Qui Atalanta, ecco i convocati per la sfida contro la Fiorentina: out KossounouFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:31Avversari
di Redazione FV

Sono 24 i calciatori convocati da mister Raffaele Palladino per Fiorentina-Atalanta, gara della 38ª e ultima giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma domani, venerdì 22 maggio, alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze:

- Ahanor Honest (69)

- Bakker Mitchel (5)

- Bellanova Raoul (16)

- Carnesecchi Marco (29)

- De Ketelaere Charles (17)

- de Roon Marten (15)

- Djimsiti Berat (19)

- Éderson (13)

- Hien Isak (4)

- Kolašinac Sead (23)

- Krstović Nikola (90)

- Musah Yunus (6)

- Obrić Relja (40)

- Pašalić Mario (8)

- Raspadori Giacomo (18)

- Rossi Francesco (31)

- Samardžić Lazar (10)

- Scalvini Giorgio (42)

- Scamacca Gianluca (9)

- Sportiello Marco (57)

- Sulemana Kamaldeen (7)

- Vavassori Dominic (45)

- Zalewski Nicola (59)

- Zappacosta Davide (77)