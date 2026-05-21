Qui Atalanta, ecco i convocati per la sfida contro la Fiorentina: out Kossounou
Sono 24 i calciatori convocati da mister Raffaele Palladino per Fiorentina-Atalanta, gara della 38ª e ultima giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma domani, venerdì 22 maggio, alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze:
- Ahanor Honest (69)
- Bakker Mitchel (5)
- Bellanova Raoul (16)
- Carnesecchi Marco (29)
- De Ketelaere Charles (17)
- de Roon Marten (15)
- Djimsiti Berat (19)
- Éderson (13)
- Hien Isak (4)
- Kolašinac Sead (23)
- Krstović Nikola (90)
- Musah Yunus (6)
- Obrić Relja (40)
- Pašalić Mario (8)
- Raspadori Giacomo (18)
- Rossi Francesco (31)
- Samardžić Lazar (10)
- Scalvini Giorgio (42)
- Scamacca Gianluca (9)
- Sportiello Marco (57)
- Sulemana Kamaldeen (7)
- Vavassori Dominic (45)
- Zalewski Nicola (59)
- Zappacosta Davide (77)
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