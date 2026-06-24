Fiorentina-Noa Lang, per la Nazione si può fare: "Dodo nell'operazione"
Mentre la Fiorentina continua a seguire con attenzione Luca Koleosho per rinforzare il reparto offensivo, prende sempre più quota anche la candidatura di Noa Lang. Questo quanto scrive la Nazione.
Secondo il quotidiano locale, l'esterno offensivo olandese, di proprietà del Napoli e reduce dal prestito al Galatasaray, è un profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza viola. I primi contatti tra le parti, avviati sulla base di un possibile trasferimento temporaneo, hanno dato il via a una trattativa che potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane. L'operazione potrebbe inoltre intrecciarsi con il futuro di Dodò. Il terzino brasiliano continua infatti a essere un giocatore molto gradito al Napoli, ma il presidente Giuseppe Commisso non sarebbe disposto a prendere in considerazione offerte inferiori ai 15 milioni di euro per lasciarlo partire.
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